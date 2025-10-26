Смотреть онлайн ФКБ Магпис - Линкс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гибралтар — Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига: ФКБ Магпис — Линкс, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктория.