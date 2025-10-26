Превью матча ФК Сент-Джозефс — Лайонс Гибралтар

Команда ФК Сент-Джозефс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-9. Команда Лайонс Гибралтар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-7. Команда ФК Сент-Джозефс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лайонс Гибралтар забивает 1, пропускает 1.