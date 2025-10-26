Смотреть онлайн ФК Сент-Джозефс - Лайонс Гибралтар 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гибралтар — Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига: ФК Сент-Джозефс — Лайонс Гибралтар, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктория.
Превью матча ФК Сент-Джозефс — Лайонс Гибралтар
Команда ФК Сент-Джозефс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-9. Команда Лайонс Гибралтар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-7. Команда ФК Сент-Джозефс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лайонс Гибралтар забивает 1, пропускает 1.