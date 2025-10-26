Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн ФК Сент-Джозефс - Лайонс Гибралтар 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГибралтарЧемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига: ФК Сент-ДжозефсЛайонс Гибралтар, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктория.

МСК, 9 тур, Стадион: Виктория
Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига
ФК Сент-Джозефс
Отменен
- : -
26 октября 2025
Лайонс Гибралтар
Превью матча ФК Сент-Джозефс — Лайонс Гибралтар

Команда ФК Сент-Джозефс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-9. Команда Лайонс Гибралтар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-7. Команда ФК Сент-Джозефс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лайонс Гибралтар забивает 1, пропускает 1.

Игры 9 тур
26.10.2025
ФК Сент-Джозефс
-:-
Лайонс Гибралтар
Отменен
26.10.2025
ФКБ Магпис
-:-
Линкс
Отменен
25.10.2025
Глэсис Юнайтед
0:0
FC Hound Dogs
Завершен
25.10.2025
ФК Европа
1:0
Колледж 1975
Завершен
24.10.2025
Европа Поинт
-:-
Монс Кальпе
Отменен
