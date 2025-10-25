25.10.2025
Смотреть онлайн Глэсис Юнайтед - FC Hound Dogs 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гибралтар — Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига: Глэсис Юнайтед — FC Hound Dogs, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктория.
МСК, 9 тур, Стадион: Виктория
Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Превью матча Глэсис Юнайтед — FC Hound Dogs
Комментарии к матчу