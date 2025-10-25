Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Европа - Колледж 1975 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГибралтарЧемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига: ФК ЕвропаКолледж 1975, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктория.

МСК, 9 тур, Стадион: Виктория
Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига
ФК Европа
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Колледж 1975
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ФК Европа — Колледж 1975

Команда ФК Европа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.

Игры 9 тур
26.10.2025
ФК Сент-Джозефс
-:-
Лайонс Гибралтар
Отменен
26.10.2025
ФКБ Магпис
-:-
Линкс
Отменен
25.10.2025
Глэсис Юнайтед
0:0
FC Hound Dogs
Завершен
25.10.2025
ФК Европа
1:0
Колледж 1975
Завершен
24.10.2025
Европа Поинт
-:-
Монс Кальпе
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45
Слау Таун Слау Таун
Фарнборо Фарнборо
18 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA