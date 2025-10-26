Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В : Бари — Мантова , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Никола . Судить этот матч будет Лука Массими .

Превью матча Бари — Мантова

Команда Бари в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Мантова, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-23. Команда Бари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мантова забивает 1, пропускает 2.