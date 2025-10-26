Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Бари - Мантова 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: БариМантова, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Никола. Судить этот матч будет Лука Массими.

МСК, 9 тур, Стадион: Сан Никола
Италия - Серия В
Бари
Габриэле Мончини 49'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Мантова
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
Габриэле Мончини icon
49'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,5
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
49'
Угловой
Бари - Угловой
49'
Угловой
Бари - Угловой
49'
Габриэле Мончини - 1-ый Гол
66'
Угловой
Мантова - Угловой
67'
Угловой
Бари - Угловой
71'
Угловой
Мантова - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,5

Превью матча Бари — Мантова

Команда Бари в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Мантова, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-23. Команда Бари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мантова забивает 1, пропускает 2.

Бари Бари
31
Италия
Микеле Черофолини
25
Италия
Раффаэль Пукино
13
Италия
Andrea Meroni
93
Франция
Mehdi Dorval
24
Италия
Лоренцо Дикманн
18
Италия
Giulio Maggiore
15
Италия
Sheriff Kassama
16
Италия
Мирко Антонуччи
29
Бельгия
Маттиас Веррет
4
Италия
Гаэтано Кастровилли
11
Италия
Габриэле Мончини
Тренер
Италия
Фабио Касерта
Мантова Мантова
1
Италия
Марко Феста
29
Италия
Stefano Cella
27
Италия
Alessio Castellini
96
Италия
Tommaso Maggioni
6
Италия
Cristiano Bani
36
Италия
Flavio Paoletti
8
Италия
Federico Artioli
30
Италия
Davide Bragantini
21
Италия
Симоне Тримболи
19
Италия
Рокко
99
Италия
Nicholas Bonfanti
Тренер
Италия
Давид Поссанзини

Статистика матча

Владение мячом
Бари Бари
22%
Мантова Мантова
78%
Атаки
48
126
Угловые
3
2
Фолы
17
9
Удары (всего)
4
4
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
2
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Лука Массими (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Лука Массими назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Бари
1:0
Мантова
Завершен
26.10.2025
Падова
2:2
Стабиа
Завершен
25.10.2025
Катандзаро
1:0
Палермо
Завершен
25.10.2025
Каррарезе
3:2
Венеция
Завершен
24.10.2025
Модена
2:1
Эмполи
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA