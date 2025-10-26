Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Падова - Стабиа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: ПадоваСтабиа, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Euganeo. Судить этот матч будет Claudio Giuseppe Allegretta.

МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Comunale Euganeo
Италия - Серия В
Падова
Mattia Bortolussi 17'
Mattia Bortolussi 73'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Стабиа
Alessio Cacciamani 45+1'
Giacomo De Pieri 68'
Смотреть онлайн
Mattia Bortolussi icon
17'
Alessio Cacciamani icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:1
Giacomo De Pieri icon
68'
Mattia Bortolussi icon
73'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Стабиа - Угловой
7'
Угловой
Стабиа - Угловой
13'
Угловой
Падова - Угловой
17'
Mattia Bortolussi - 1-ый Гол
45+1'
Alessio Cacciamani - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
63'
Угловой
Стабиа - Угловой
68'
Giacomo De Pieri - 3-ий Гол
73'
Mattia Bortolussi - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Падова - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Падова — Стабиа

Команда Падова в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-11. Команда Стабиа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Падова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стабиа забивает 1, пропускает 1.

Падова Падова
14
Mattia Fortin
72
Италия
Carlo Faedo
32
Италия
Филиппо Сгарби
5
Италия
Марко Перротта
18
Италия
Паоло Гильоне
8
Италия
Pietro Fusi
6
Италия
Лоренцо Крисетиг
7
Италия
Kevin Varas Marcillo
17
Италия
Alessandro Capelli
92
Италия
Кристиан Бунайуто
20
Италия
Mattia Bortolussi
Тренер
Италия
Маттео Андреолетти
Стабиа Стабиа
1
Италия
Алессандро Конфенте
33
Италия
Andrea Giorgini
4
Италия
Marco Ruggero
6
Италия
Marco Bellich
24
Италия
Лоренцо Кариссони
98
Италия
Никола Мости
55
Италия
Giuseppe Leone
29
Франция
Omar Correia
11
Италия
Kevin Piscopo
7
Румыния
Rares Catalin Burnete
27
Италия
Леонардо Канделлоне
Тренер
Италия
Игнацио Абате

Статистика матча

Владение мячом
Падова Падова
44%
Стабиа Стабиа
56%
Атаки
76
129
Угловые
2
3
Фолы
10
11
Удары (всего)
5
9
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Claudio Giuseppe Allegretta ().

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Claudio Giuseppe Allegretta назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Бари
1:0
Мантова
Завершен
26.10.2025
Падова
2:2
Стабиа
Завершен
25.10.2025
Катандзаро
1:0
Палермо
Завершен
25.10.2025
Каррарезе
3:2
Венеция
Завершен
24.10.2025
Модена
2:1
Эмполи
Завершен
