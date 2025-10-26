Смотреть онлайн Падова - Стабиа 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Падова — Стабиа, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Euganeo. Судить этот матч будет Claudio Giuseppe Allegretta.
Превью матча Падова — Стабиа
Команда Падова в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-11. Команда Стабиа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Падова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стабиа забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Claudio Giuseppe Allegretta ().
За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Claudio Giuseppe Allegretta назначал пенальти