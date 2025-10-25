Смотреть онлайн Каррарезе - Венеция 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Каррарезе — Венеция, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио дей Марми. Судить этот матч будет Mario Perri.
Превью матча Каррарезе — Венеция
Команда Каррарезе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-15. Команда Венеция, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-9. Команда Каррарезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Венеция забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mario Perri (Италия).
За последние 6 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Mario Perri назначал пенальти