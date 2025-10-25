Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Каррарезе - Венеция 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: КаррарезеВенеция, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио дей Марми. Судить этот матч будет Mario Perri.

МСК, 9 тур, Стадион: Стадио дей Марми
Италия - Серия В
Каррарезе
Emanuele Zuelli 41'
Tommaso Rubino 84'
Distefano 90+6'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Венеция
Андреа Адоранте 13'
Issa Doumbia 63'
Андреа Адоранте icon
13'
Emanuele Zuelli icon
41'
Счет после первого тайма 1:1 : 5,4
Issa Doumbia icon
63'
Tommaso Rubino icon
84'
Distefano - Каррарезе icon
90+6'
Матч закончился со счётом 3:2 : 5,4
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Каррарезе - Угловой
13'
Андреа Адоранте - 1-ый Гол
17'
Угловой
Венеция - Угловой
18'
Угловой
Венеция - Угловой
21'
Угловой
Каррарезе - Угловой
32'
Угловой
Каррарезе - Угловой
40'
Угловой
Каррарезе - Угловой
40'
Угловой
Каррарезе - Угловой
41'
Emanuele Zuelli - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 5,4
63'
Issa Doumbia - 3-ий Гол
74'
Угловой
Венеция - Угловой
81'
Угловой
Каррарезе - Угловой
84'
Tommaso Rubino - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Венеция - Угловой
90+6'
Distefano - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 5,4

Превью матча Каррарезе — Венеция

Команда Каррарезе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-15. Команда Венеция, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-9. Команда Каррарезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Венеция забивает 2, пропускает 1.

Каррарезе Каррарезе
1
Италия
Марко Блеве
6
Италия
Филиппо Ольяна
4
Аргентина
Julian Illanes
3
Италия
Marco Imperiale
72
Италия
Simone Zanon
18
Аргентина
Nicolas Schiavi
17
Италия
Emanuele Zuelli
70
Италия
Luis Hasa
11
Италия
Manuel Cicconi
9
Италия
Fabio Abiuso
32
Италия
Маттиа Финотто
Тренер
Италия
Antonio Calabro
Венеция Венеция
1
Сербия
Filip Stankovic
3
Бельгия
Joel Schingtienne
2
Люксембург
Seid Korac
33
Хорватия
Марин Шверко
18
Франция
Antoine Hainaut
8
Италия
Issa Doumbia
6
США
Джанлука Бузио
5
Нидерланды
Риджечиано Хапс
71
Испания
Кике
10
Германия
Джон Йебоа
9
Италия
Андреа Адоранте
Тренер
Италия
Джованни Строппа

Статистика матча

Владение мячом
Каррарезе Каррарезе
43%
Венеция Венеция
57%
Атаки
78
109
Угловые
6
4
Фолы
15
15
Удары (всего)
13
20
Удары мимо ворот
10
17
Удары в створ ворот
5
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mario Perri (Италия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Mario Perri назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Бари
1:0
Мантова
Завершен
26.10.2025
Падова
2:2
Стабиа
Завершен
25.10.2025
Катандзаро
1:0
Палермо
Завершен
25.10.2025
Каррарезе
3:2
Венеция
Завершен
24.10.2025
Модена
2:1
Эмполи
Завершен
Комментарии к матчу
