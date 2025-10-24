Смотреть онлайн Модена - Эмполи 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Модена — Эмполи, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альберто Бралья. Судить этот матч будет Tremolada Paride.