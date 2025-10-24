Смотреть онлайн Модена - Эмполи 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Модена — Эмполи, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альберто Бралья. Судить этот матч будет Tremolada Paride.
Превью матча Модена — Эмполи
Команда Модена в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-4. Команда Эмполи, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-20. Команда Модена в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Эмполи забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tremolada Paride (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Tremolada Paride назначал пенальти