24.10.2025

Смотреть онлайн Модена - Эмполи 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: МоденаЭмполи, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альберто Бралья. Судить этот матч будет Tremolada Paride.

МСК, 9 тур, Стадион: Альберто Бралья
Италия - Серия В
Модена
Этторе Глиоцци 45+6'
Daniel Tonoli 66'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Эмполи
Joseph Ceesay 22'
Смотреть онлайн
Joseph Ceesay icon
22'
Этторе Глиоцци icon
45+6'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Daniel Tonoli icon
66'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Модена - Угловой
11'
Угловой
Модена - Угловой
16'
Угловой
Модена - Угловой
22'
Joseph Ceesay - 1-ый Гол
43'
Угловой
Эмполи - Угловой
45+6'
Этторе Глиоцци - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
48'
Угловой
Эмполи - Угловой
54'
Угловой
Модена - Угловой
55'
Угловой
Модена - Угловой
66'
Daniel Tonoli - 3-ий Гол
73'
Угловой
Эмполи - Угловой
77'
Угловой
Модена - Угловой
83'
Угловой
Эмполи - Угловой
90+7'
Угловой
Эмполи - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Модена — Эмполи

Команда Модена в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-4. Команда Эмполи, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-20. Команда Модена в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Эмполи забивает 2, пропускает 2.

Модена Модена
1
Аргентина
Леандро Чичизола
77
Италия
Daniel Tonoli
28
Италия
Давиде Адорни
20
Нидерланды
Bryant Nieling
98
Италия
Лука Дзакимаккия
18
Финляндия
Niklas Pyyhtia
16
Италия
Fabio Gerli
8
Италия
Simone Santoro
7
Италия
Франческо Зампано
92
Франция
Грегойр Дефрел
9
Италия
Этторе Глиоцци
Тренер
Италия
Андрей Соттил
Эмполи Эмполи
21
Италия
Андреа Фулигнати
20
Италия
Маттео Ловато
34
Италия
Gabriele Guarino
5
Италия
Nosa Obaretin
7
Израиль
Сальваторе Элиа
14
Испания
Gerard Yepes
18
Италия
Андреа Гион
10
Румыния
Rares Ilie
79
Аргентина
Franco Carboni
15
Швеция
Joseph Ceesay
11
Италия
Steven Shpendi
Тренер
Италия
Алессио Дионизи

Статистика матча

Владение мячом
Модена Модена
56%
Эмполи Эмполи
44%
Атаки
100
73
Угловые
6
5
Фолы
17
15
Удары (всего)
6
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tremolada Paride (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Tremolada Paride назначал пенальти

