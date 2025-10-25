Смотреть онлайн Катандзаро - Палермо 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Катандзаро — Палермо, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Nicola Ceravolo. Судить этот матч будет Luca J. Pairetto.
Превью матча Катандзаро — Палермо
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luca J. Pairetto (Италия).
За последние 9 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Luca J. Pairetto назначал пенальти