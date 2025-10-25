Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Катандзаро - Палермо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: КатандзароПалермо, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Nicola Ceravolo. Судить этот матч будет Luca J. Pairetto.

МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Nicola Ceravolo
Италия - Серия В
Катандзаро
Alphadjo Cisse 45+2'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Палермо
Смотреть онлайн
Alphadjo Cisse icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
31'
Угловой
Палермо - Угловой
36'
Угловой
Палермо - Угловой
45'
Угловой
Катандзаро - Угловой
45+2'
Alphadjo Cisse - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
58'
Угловой
Палермо - Угловой
66'
Угловой
Палермо - Угловой
68'
Угловой
Палермо - Угловой
70'
Угловой
Палермо - Угловой
81'
Угловой
Катандзаро - Угловой
86'
Угловой
Палермо - Угловой
89'
Угловой
Палермо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3

Превью матча Катандзаро — Палермо

Катандзаро Катандзаро
22
Италия
Мирко Пиглиачелли
23
Италия
Николо Бригенти
4
Бразилия
Матиас Антонини Луи
17
Италия
Джанлука Ди Чиара
84
Италия
Tommaso Cassandro
10
Италия
Якопо Петриччоне
20
Италия
Симоне Понтиссо
27
Италия
Costantino Favasuli
32
Италия
Fabio Rispoli
80
Италия
Alphadjo Cisse
9
Италия
Пиетро Иеммелло
Тренер
Италия
Альберто Аквилани
Палермо Палермо
66
Финляндия
Йессе Йоронен
27
Италия
Niccolo Pierozzi
29
Польша
Patryk Peda
32
Италия
Pietro Ceccaroni
23
Мали
Salim Diakite
8
Италия
Якопо Сегре
10
Италия
Filippo Ranocchia
3
Италия
Томмазо Ауджелло
5
Италия
Антонио Палумбо
21
Франция
Jeremy Le Douaron
20
Финляндия
Йоэль Похьянпало
Тренер
Италия
Филиппо Индзаги

Статистика матча

Владение мячом
Катандзаро Катандзаро
43%
Палермо Палермо
57%
Атаки
54
108
Угловые
2
8
Фолы
8
25
Удары (всего)
10
10
Удары мимо ворот
8
12
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luca J. Pairetto (Италия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Luca J. Pairetto назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Бари
1:0
Мантова
Завершен
26.10.2025
Падова
2:2
Стабиа
Завершен
25.10.2025
Катандзаро
1:0
Палермо
Завершен
25.10.2025
Каррарезе
3:2
Венеция
Завершен
24.10.2025
Модена
2:1
Эмполи
Завершен
