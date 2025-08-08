Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн КРБ - Крузейро 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: КРБКрузейро, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле.

МСК, 4 тур, Стадион: Реи Пеле
Кубок Бразилии по футболу
КРБ
Завершен
0 : 2
08 августа 2025
Крузейро
Villalba 43'
Carlos Eduardo da Silva Machado 90+6'
Carlos Eduardo da Silva Machado 90+6'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Villalba - Крузейро icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
Eduardo - Крузейро icon
90+6'
Eduardo - Крузейро icon
90+6'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Крузейро - Угловой
30'
Угловой
Крузейро - Угловой
37'
Угловой
Крузейро - Угловой
43'
Угловой
Крузейро - Угловой
43'
Villalba - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
КРБ - Угловой
56'
Угловой
КРБ - Угловой
67'
Угловой
КРБ - Угловой
75'
Угловой
Крузейро - Угловой
86'
КРБ - Незабитый пенальти
87'
Угловой
КРБ - Угловой
90+2'
Угловой
Крузейро - Угловой
90+5'
Угловой
Крузейро - Угловой
90+5'
Угловой
Крузейро - Угловой
90+6'
Угловой
Крузейро - Угловой
90+6'
Eduardo - 2-ой Гол
90+6'
Eduardo - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча КРБ — Крузейро

КРБ КРБ
27
Бразилия
Fabio Alemao
21
Crystopher Ribeiro Oliveira
44
Бразилия
Henri
8
Испания
Gege
12
Бразилия
Matheus
7
Бразилия
Douglas Baggio
77
Бразилия
Леонардо Де Кампос
22
Бразилия
Higor Meritao
28
Бразилия
Mikael
17
Бразилия
Thiago Fernandes
42
Бразилия
Weverton
Крузейро Крузейро
1
Бразилия
Кассио
23
Бразилия
Фагнер
15
Бразилия
Fabricio Bruno
34
Бразилия
Jonathan de Jesus Alves
6
Бразилия
Kaiki Bruno da Silva
29
Аргентина
Лукас Ромеро
16
Бразилия
Лукас Силва
10
Бразилия
Матеус Перейра
11
Бразилия
Жерсон Сантос
94
Бельгия
Вандерсон
19
Бразилия
Kaio Jorge

Статистика матча

Владение мячом
КРБ КРБ
49%
Крузейро Крузейро
51%
Атаки
75
104
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
12
8
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Вулвергемптон Вулвергемптон
Челси Челси
7 Февраля
18:00
Барселона Барселона
Майорка Майорка
7 Февраля
18:15
Нант Нант
Лион Лион
7 Февраля
23:05
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
7 Февраля
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
7 Февраля
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
7 Февраля
15:30
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
7 Февраля
16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Овьедо Овьедо
7 Февраля
16:00
Дженоа Дженоа
Наполи Наполи
7 Февраля
20:00
Арсенал Арсенал
Сандерленд Сандерленд
7 Февраля
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA