08.08.2025
Смотреть онлайн КРБ - Крузейро 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: КРБ — Крузейро, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле.
МСК, 4 тур, Стадион: Реи Пеле
Кубок Бразилии по футболу
Счет после первого тайма 0:1
Eduardo - Крузейро
90+6'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
10'
Крузейро - Угловой
30'
Крузейро - Угловой
37'
Крузейро - Угловой
43'
Крузейро - Угловой
43'
Villalba - 1-ый Гол
55'
КРБ - Угловой
56'
КРБ - Угловой
67'
КРБ - Угловой
75'
Крузейро - Угловой
86'
КРБ - Незабитый пенальти
87'
КРБ - Угловой
90+2'
Крузейро - Угловой
90+5'
Крузейро - Угловой
90+5'
Крузейро - Угловой
90+6'
Крузейро - Угловой
90+6'
Eduardo - 2-ой Гол
90+6'
Превью матча КРБ — Крузейро
КРБ
Статистика матча
Комментарии к матчу