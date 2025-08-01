Смотреть онлайн Фламенго - Атлетико Минейро 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Фламенго — Атлетико Минейро, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.
Превью матча Фламенго — Атлетико Минейро
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).
За последние 18 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 28% (5 из 18 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти