01.08.2025

Смотреть онлайн Фламенго - Атлетико Минейро 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: ФламенгоАтлетико Минейро, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.

МСК, 4 тур, Стадион: Маракана
Кубок Бразилии по футболу
Фламенго
Завершен
0 : 1
01 августа 2025
Атлетико Минейро
Tomas Cuello 66'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Tomas Cuello icon
66'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
11'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
63'
Угловой
Фламенго - Угловой
66'
Tomas Cuello - 1-ый Гол
80'
Угловой
Фламенго - Угловой
85'
Угловой
Фламенго - Угловой
90+2'
Угловой
Фламенго - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Фламенго — Атлетико Минейро

Фламенго Фламенго
3
Бразилия
Leo Ortiz
1
Аргентина
Agustin Rossi
4
Бразилия
Leo Pereira
52
Бразилия
Evertton Gustavo Fernandes Araujo
2
Уругвай
Гильермо Варела
50
Эквадор
Гонсало Плата
20
Бразилия
Matheus Goncalves Martins
9
Бразилия
Pedro
7
Бразилия
Луис Араужо
17
Уругвай
Matias Vina
29
Бразилия
Аллан Родригес де Соуза
Тренер
Бразилия
Филипе Луис
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
10
Бразилия
Gustavo Scarpa
17
Бразилия
Igor Gomes
22
Бразилия
Everson
25
Бразилия
Gabriel Menino
28
Аргентина
Tomas Cuello
21
Эквадор
Alan Franco
33
Бразилия
Rony
7
Бразилия
Халк
4
Сербия
Лянко Войнович
6
Парагвай
Жуниор Алонсо
26
Аргентина
Рензо Саравиа
Тренер
Бразилия
Кука

История последних встреч

Фламенго
Фламенго
Атлетико Минейро
Фламенго
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
26.11.2025
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
1:1
Фламенго
Фламенго
Обзор
07.08.2025
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
4:4
Фламенго
Фламенго
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фламенго Фламенго
62%
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
38%
Атаки
136
55
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
15
10
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 28% (5 из 18 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти

Комментарии к матчу
