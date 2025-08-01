01.08.2025
Смотреть онлайн Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Сан-Паулу — Атлетико Паранаэнсе, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Морумби.
МСК, 4 тур, Стадион: Морумби
Кубок Бразилии по футболу
Сан-Паулу
Pablo Maia 31'
Ferreirinha 77'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
Атлетико Паранаэнсе
Kevin Viveros 87'
Pablo Maia
31'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Kevin Viveros
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
31'
Pablo Maia - 1-ый Гол
48'
Сан-Паулу - Угловой
58'
Сан-Паулу - Угловой
77'
Ferreirinha - 2-ой Гол
77'
80'
Сан-Паулу - Угловой
87'
Kevin Viveros - 3-ий Гол
Превью матча Сан-Паулу — Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
История последних встреч
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.08.2025
Атлетико Паранаэнсе
4:0
Сан-Паулу
Статистика матча
Владение мячом
67%
Атаки
134
92
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу