Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: Сан-ПаулуАтлетико Паранаэнсе, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Морумби.

МСК, 4 тур, Стадион: Морумби
Кубок Бразилии по футболу
Сан-Паулу
Pablo Maia 31'
Ferreirinha 77'
Ferreirinha 77'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
Атлетико Паранаэнсе
Kevin Viveros 87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Pablo Maia icon
31'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Ferreirinha - Сан-Паулу icon
77'
Ferreirinha - Сан-Паулу icon
77'
Kevin Viveros icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
31'
Pablo Maia - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
48'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
58'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
77'
Ferreirinha - 2-ой Гол
77'
Ferreirinha - 2-ой Гол
80'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
87'
Kevin Viveros - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1

Превью матча Сан-Паулу — Атлетико Паранаэнсе

Сан-Паулу Сан-Паулу
23
Бразилия
Рафаэль
2
Бразилия
Рафаэль Толои
4
Бразилия
Дория
56
Бразилия
Nicolas Bosshardt
21
Португалия
Седрик Соарес
7
Бразилия
Лукас Моура
29
Бразилия
Pablo Maia
30
Бразилия
Felipe Negrucci Berdague
45
Бразилия
Lucca Marques
11
Бразилия
Ferreira
9
Аргентина
Jonathan Calleri
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
23
Бразилия
Santos
29
Аргентина
Gaston Americo Benavidez
13
Колумбия
Карлос Теран
65
Бразилия
Arthur Dias
61
Бразилия
Leonardo Derik
17
Колумбия
Стивен Мендоса
5
Antonio Feliphe Costa Silva
10
Аргентина
Bruno Zapelli
21
Бразилия
Leonardo Caetano Silva
20
Бразилия
Julimar
9
Колумбия
Kevin Viveros

История последних встреч

Сан-Паулу
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.08.2025
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе
4:0
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Паулу Сан-Паулу
67%
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
33%
Атаки
134
92
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
28 Января
23:00
Наполи Наполи
Челси Челси
28 Января
23:00
Монако Монако
Ювентус Ювентус
28 Января
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Интер Милан Интер Милан
28 Января
23:00
Бенфика Бенфика
Реал Мадрид Реал Мадрид
28 Января
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Будё-Глимт Будё-Глимт
28 Января
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Тоттенхэм Тоттенхэм
28 Января
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Галатасарай Галатасарай
28 Января
23:00
Барселона Барселона
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
28 Января
23:00
ПСВ ПСВ
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
28 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA