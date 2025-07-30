Смотреть онлайн Ботафого - Брагантино 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Ботафого — Брагантино, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.