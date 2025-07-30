30.07.2025
Смотреть онлайн Ботафого - Брагантино 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Ботафого — Брагантино, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.
МСК, 4 тур, Стадион: Маракана
Кубок Бразилии по футболу
Ботафого
Alvaro Montoro 17'
Alexander Barboza 32'
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Alvaro Montoro
17'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2
Текстовая трансляция
17'
Alvaro Montoro - 1-ый Гол
23'
Брагантино - Угловой
28'
Ботафого - Угловой
32'
Alexander Barboza - 2-ой Гол
40'
Брагантино - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
56'
Брагантино - Угловой
59'
Ботафого - Угловой
60'
Ботафого - Угловой
60'
Ботафого - Угловой
61'
Ботафого - Угловой
78'
Ботафого - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2
Превью матча Ботафого — Брагантино
Ботафого
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
84
110
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу