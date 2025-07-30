Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Ботафого - Брагантино 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: БотафогоБрагантино, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.

МСК, 4 тур, Стадион: Маракана
Кубок Бразилии по футболу
Ботафого
Alvaro Montoro 17'
Alexander Barboza 32'
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Брагантино
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Alvaro Montoro icon
17'
Alexander Barboza icon
32'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2
Текстовая трансляция
17'
Alvaro Montoro - 1-ый Гол
23'
Угловой
Брагантино - Угловой
28'
Угловой
Ботафого - Угловой
32'
Alexander Barboza - 2-ой Гол
40'
Угловой
Брагантино - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
56'
Угловой
Брагантино - Угловой
59'
Угловой
Ботафого - Угловой
60'
Угловой
Ботафого - Угловой
60'
Угловой
Ботафого - Угловой
61'
Угловой
Ботафого - Угловой
78'
Угловой
Ботафого - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2

Превью матча Ботафого — Брагантино

Ботафого Ботафого
1
Бразилия
Raul Steffens
2
Бразилия
Vitinho
21
Бразилия
Маркал
26
Бразилия
Gabriel Bahia
13
Бразилия
Алекс Теллеш
25
Бразилия
Аллан
17
Бразилия
Marlon Freitas
7
Бразилия
Artur
14
Колумбия
Jordan Barrera
8
Аргентина
Alvaro Montoro
98
Бразилия
Артур Кабрал
Тренер
Италия
Davide Ancelotti
Брагантино Брагантино
1
Бразилия
Cleiton
34
Эквадор
Jose Hurtado
4
Бразилия
Alix Vinicius de Souza Sampaio
16
Бразилия
Gustavo Marques Alves Dos Santos
29
Бразилия
Juninho Capixaba
22
Бразилия
Gustavinho
6
Бразилия
Gabriel
21
Бразилия
Lucas Henrique Barbosa
10
Бразилия
Jhonatan dos Santos Rosa
30
Колумбия
Henry Mosquera
8
Бразилия
Саша
Тренер
Бразилия
Fernando Seabra

История последних встреч

Ботафого
Ботафого
Брагантино
Ботафого
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Ботафого
Ботафого
4:1
Брагантино
Брагантино
Обзор
07.08.2025
Брагантино
Брагантино
0:1
Ботафого
Ботафого
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ботафого Ботафого
47%
Брагантино Брагантино
53%
Атаки
84
110
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Локомотив Локомотив
27 Января
19:44
Металлург Металлург
Трактор Трактор
27 Января
17:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Января
19:00
Фиорентина Фиорентина
Комо Комо
27 Января
23:00
МХК Спартак МХК Спартак
Динамо-Шинник Динамо-Шинник
27 Января
18:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Горняк Учалы Горняк Учалы
27 Января
15:00
Юкурит Юкурит
Таппара Таппара
27 Января
17:30
Ильвес Ильвес
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
27 Января
17:30
ТПС ТПС
КалПа КалПа
27 Января
17:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
27 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA