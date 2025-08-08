08.08.2025
Смотреть онлайн Васко да Гама - ССА 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Васко да Гама — ССА, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сао Жануарио.
МСК, 4 тур, Стадион: Сао Жануарио
Кубок Бразилии по футболу
Васко да Гама
Завершен
3 : 1
08 августа 2025
ССА
Brayann Brito Bautista 49'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,2
Текстовая трансляция
5'
Васко да Гама - Угловой
8'
Васко да Гама - Угловой
20'
Ze Vitor - 1-ый Гол
31'
Филиппе Коутиньо - 2-ой Гол
31'
Филиппе Коутиньо - 2-ой Гол
38'
Васко да Гама - Угловой
45+1'
Че Че - 3-ий Гол
49'
ССА - Угловой
49'
Brayann Brito Bautista - 4-ый Гол
69'
ССА - Угловой
73'
Васко да Гама - Угловой
Превью матча Васко да Гама — ССА
Васко да Гама
Статистика матча
Владение мячом
72%
28%
Атаки
142
51
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
16
6
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу