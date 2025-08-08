Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Васко да Гама - ССА 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: Васко да ГамаССА, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сао Жануарио.

МСК, 4 тур, Стадион: Сао Жануарио
Кубок Бразилии по футболу
Васко да Гама
Ze Vitor 20'
Филиппе Коутиньо 31'
Че Че 45+1'
Завершен
3 : 1
08 августа 2025
ССА
Brayann Brito Bautista 49'
20'
31'
31'
45+1'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,2
49'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
8'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
20'
Ze Vitor - 1-ый Гол
31'
Филиппе Коутиньо - 2-ой Гол
31'
38'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
45+1'
Че Че - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 2,2
49'
Угловой
ССА - Угловой
49'
Brayann Brito Bautista - 4-ый Гол
69'
Угловой
ССА - Угловой
73'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,2

Превью матча Васко да Гама — ССА

Васко да Гама Васко да Гама
77
Бразилия
Rayan Vitor Simplício Rocha
3
Бразилия
Че Че
6
Бразилия
Lucas Piton Crivellaro
1
Бразилия
Leo Jardim
99
Аргентина
Pablo Vegetti
17
Португалия
Nuno Goncalo Rocha Moreira
43
Бразилия
Lucas De Freitas Molarinho Chagas
96
Бразилия
Paulo Henrique
8
Бразилия
Jair
25
Бразилия
Hugo Moura
10
Бразилия
Филиппе Коутиньо
Тренер
Бразилия
Фернандо Диниз
ССА ССА
11
Бразилия
Guilherme Cachoeira Silveira
6
Бразилия
Enzo Henrique dos Santos
1
Бразилия
Gabriel Luis Goncalves Felix
10
Бразилия
Brayann Brito Bautista
4
Islan Rafael Ramos Fernandes
3
Бразилия
Betao
7
Бразилия
Силаш
5
Бразилия
Гуилерме Камачо
9
Бразилия
Tiago Marques
8
Бразилия
Gustavo Amorim Nicola
2
Бразилия
Felipe
Тренер
Бразилия
Higo Magalhaes Batista

Статистика матча

Владение мячом
Васко да Гама Васко да Гама
72%
ССА ССА
28%
Атаки
142
51
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
16
6
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA