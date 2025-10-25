Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Тернана - Ареццо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа B: ТернанаАреццо, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Либеро Либерати. Судить этот матч будет Roberto Lovison.

МСК, 11 тур, Стадион: Либеро Либерати
Италия - Лега Про - Группа B
Тернана
37'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Ареццо
69'
Тернана icon
37'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,4
Ареццо icon
69'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Тернана - Угловой
7'
Угловой
Тернана - Угловой
14'
Угловой
Ареццо - Угловой
18'
Угловой
Ареццо - Угловой
31'
Угловой
Ареццо - Угловой
37'
Тернана - 1-ый Гол
42'
Угловой
Ареццо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,4
55'
Угловой
Ареццо - Угловой
58'
Угловой
Ареццо - Угловой
69'
Угловой
Ареццо - Угловой
69'
Угловой
Ареццо - Угловой
69'
Ареццо - 2-ой Гол

Превью матча Тернана — Ареццо

Команда Тернана в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Ареццо, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-6. Команда Тернана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ареццо забивает 1, пропускает 1.

Тернана Тернана
27
Италия
Ферранте
20
Италия
Francesco Donati
16
Италия
Marco Garetto
71
Италия
Francesco D'Alterio
7
Италия
Federico Romeo
4
Италия
Andrea Vallocchia
9
Литва
Edgaras Dubickas
80
Италия
Маттиа Пройетти
43
Албания
Анджело Ндрецка
87
Италия
Бруно Мартелла
19
Италия
Марко Капуано
Тренер
Италия
Фабио Ливерани
Ареццо Ареццо
13
Италия
Matteo Gilli
22
Италия
Джиакомо Вентури
78
Италия
Gennaro Iaccarino
71
Италия
Пьетро Чанчи
3
Италия
Fabio Tito
21
Италия
Camillo Tavernelli
7
Италия
Филиппо Гуччионе
26
Италия
Филиппо Де Кол
24
Италия
Luca Chierico
10
Италия
Emiliano Pattarello
19
Италия
Марко Чиоса
Тренер
Италия
Кристиан Букки

Статистика матча

Владение мячом
Тернана Тернана
43%
Ареццо Ареццо
57%
Атаки
113
142
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Roberto Lovison (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Roberto Lovison назначал пенальти

