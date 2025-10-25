Смотреть онлайн Тернана - Ареццо 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа B: Тернана — Ареццо, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Либеро Либерати. Судить этот матч будет Roberto Lovison.
Превью матча Тернана — Ареццо
Команда Тернана в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Ареццо, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-6. Команда Тернана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ареццо забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Roberto Lovison (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Roberto Lovison назначал пенальти