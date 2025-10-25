Превью матча Тернана — Ареццо

Команда Тернана в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Ареццо, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-6. Команда Тернана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ареццо забивает 1, пропускает 1.