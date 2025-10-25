Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Форли - АСД Пинето Кальчо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа B: ФорлиАСД Пинето Кальчо, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Tullo Morgagni. Судить этот матч будет Lorenzo Massari.

МСК, 11 тур, Стадион: Stadio Tullo Morgagni
Италия - Лега Про - Группа B
Форли
90+1'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
АСД Пинето Кальчо
13'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ASD Pineto Calcio icon
13'
Счет после первого тайма 0:1
Forli icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Forli - Угловой
8'
Угловой
Forli - Угловой
9'
Угловой
Forli - Угловой
13'
ASD Pineto Calcio - 1-ый Гол
27'
Угловой
Forli - Угловой
28'
Угловой
Forli - Угловой
34'
Угловой
Forli - Угловой
45+1'
Угловой
Forli - Угловой
45+3'
Угловой
Forli - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
Forli - Угловой
84'
Угловой
Forli - Угловой
89'
Угловой
ASD Pineto Calcio - Угловой
90+1'
Forli - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Форли — АСД Пинето Кальчо

Команда Форли в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда АСД Пинето Кальчо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Форли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АСД Пинето Кальчо забивает 1, пропускает 1.

Форли Форли
23
Италия
Карло Де Рисио
22
Италия
Luca Martelli
10
Италия
Davide Macri
6
Италия
Andrea Franzolini
8
Италия
Diego Ripani
24
Италия
Giacomo Cavallini
11
Италия
Nicola Farinelli
7
Италия
Elia Petrelli
27
Италия
Giulio Manetti
4
Италия
Лоренцо Сапоретти
25
Италия
Mirko Elia
Тренер
Италия
Alessandro Miramari
АСД Пинето Кальчо АСД Пинето Кальчо
52
Италия
Domenico Frare
4
Италия
Nicolo Postiglione
22
Италия
Alessandro Tonti
17
Италия
Federico Baggi
10
Италия
Giovanni Bruzzaniti
9
Италия
Filippo D'Andrea
11
Италия
Matteo Borsoi
99
Италия
Alessandro Pellegrino
5
Италия
Luca Schirone
21
Италия
Luca Lombardi
8
Италия
Gianluca Germinario
Тренер
Италия
Ivan Tisci

Статистика матча

Владение мячом
Форли Форли
70%
АСД Пинето Кальчо АСД Пинето Кальчо
30%
Атаки
73
60
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lorenzo Massari (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Lorenzo Massari назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Перуджа
2:0
Ливорно
Завершен
26.10.2025
Пьянезе
0:1
Равенна
Завершен
26.10.2025
Асколи
1:0
Самбенедеттез
Завершен
25.10.2025
Форли
1:1
АСД Пинето Кальчо
Завершен
25.10.2025
Тернана
1:1
Ареццо
Завершен
25.10.2025
Ювентус U23
0:1
Понтедера
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Адмирал Адмирал
Амур Амур
26 Ноября
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA