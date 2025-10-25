Смотреть онлайн Форли - АСД Пинето Кальчо 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа B: Форли — АСД Пинето Кальчо, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Tullo Morgagni. Судить этот матч будет Lorenzo Massari.
Превью матча Форли — АСД Пинето Кальчо
Команда Форли в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда АСД Пинето Кальчо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Форли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АСД Пинето Кальчо забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lorenzo Massari (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Lorenzo Massari назначал пенальти