Смотреть онлайн Пьянезе - Равенна 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа B: Пьянезе — Равенна, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Карло Дзеккини. Судить этот матч будет Francesco Burlando.
Превью матча Пьянезе — Равенна
Команда Пьянезе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-6. Команда Равенна, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Пьянезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Равенна забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Francesco Burlando (Италия).
За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Francesco Burlando назначал пенальти