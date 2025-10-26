Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Пьянезе - Равенна 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа B: ПьянезеРавенна, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Карло Дзеккини. Судить этот матч будет Francesco Burlando.

МСК, 11 тур, Стадион: Карло Дзеккини
Италия - Лега Про - Группа B
Пьянезе
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Равенна
90+7'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Равенна icon
90+7'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Равенна - Угловой
54'
Угловой
US Pianese - Угловой
72'
Угловой
US Pianese - Угловой
77'
Угловой
US Pianese - Угловой
79'
Угловой
Равенна - Угловой
90+7'
Равенна - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Пьянезе — Равенна

Команда Пьянезе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-6. Команда Равенна, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Пьянезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Равенна забивает 2, пропускает 1.

Пьянезе Пьянезе
13
Италия
Luca Ercolani
33
Lorenzo Coccia
15
Италия
Matteo Gorelli
56
Италия
Lorenzo Masetti
27
Италия
Marco Bertini
1
Италия
Emiliano Filippis
16
Италия
Francesco Chesti
19
Италия
Christian Sussi
21
Италия
Manuel Tirelli
11
Италия
Leonardo Bellini
8
Италия
Luca Simeoni
Тренер
Италия
Alessandro Birindelli
Равенна Равенна
47
Италия
Mattia Scaringi
1
Италия
Франческо Анакура
11
Италия
Paolo Rrapaj
16
Италия
Joshua Tenkorang
8
Италия
Маттео Россетти
18
Италия
Pierluca Luciani
2
Италия
Джулио Донати
19
Италия
Cristian Spini
5
Италия
Маттео Солини
32
Италия
Карло Илари
21
Италия
Adriano Sergio Esposito
Тренер
Италия
Марко Марчионни

Статистика матча

Владение мячом
Пьянезе Пьянезе
39%
Равенна Равенна
61%
Атаки
78
121
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
5
14
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Francesco Burlando (Италия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Francesco Burlando назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Перуджа
2:0
Ливорно
Завершен
26.10.2025
Пьянезе
0:1
Равенна
Завершен
26.10.2025
Асколи
1:0
Самбенедеттез
Завершен
25.10.2025
Форли
1:1
АСД Пинето Кальчо
Завершен
25.10.2025
Тернана
1:1
Ареццо
Завершен
25.10.2025
Ювентус U23
0:1
Понтедера
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA