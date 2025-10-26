Превью матча Пьянезе — Равенна

Команда Пьянезе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-6. Команда Равенна, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Пьянезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Равенна забивает 2, пропускает 1.