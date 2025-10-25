Превью матча Ювентус U23 — Понтедера

Команда Ювентус U23 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Понтедера, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Ювентус U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Понтедера забивает 1, пропускает 2.