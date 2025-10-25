Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ювентус U23 - Понтедера 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа B: Ювентус U23Понтедера, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Джузеппе Моккагатта. Судить этот матч будет Francesco Eusanio.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадион Джузеппе Моккагатта
Италия - Лега Про - Группа B
Ювентус U23
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Понтедера
38'
Смотреть онлайн
Понтедера icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Понтедера - Угловой
38'
Понтедера - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
73'
Угловой
Ювентус U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Ювентус U23 — Понтедера

Команда Ювентус U23 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Понтедера, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Ювентус U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Понтедера забивает 1, пропускает 2.

Ювентус U23 Ювентус U23
23
Италия
Филиппо Скаглиа
20
Италия
Diego Pugno
26
Италия
Filippo Pagnucco
16
Италия
Giacomo Faticanti
19
Италия
Alessio Vacca
10
Италия
Lorenzo Anghele
15
Италия
Federico Savio
22
Италия
Stefano Mangiapoco
25
Бельгия
Grady Makiobo
40
Jonas Rouhi
32
Италия
Riccardo Turricchia
Тренер
Италия
Massimo Brambilla
Понтедера Понтедера
22
Италия
Valerio Biagini
25
Португалия
Herculano Nabian
19
Италия
Mattia Pretato
21
Италия
Gabriele Perretta
17
Италия
Pablo Vitali
10
Италия
Рикардо Ладинетти
29
Италия
Tommaso Andolfi
14
Италия
Matteo Manfredonia
5
Италия
Francesco Corradini
8
Италия
Filippo Faggi
7
Италия
Francesco Migliardi
Тренер
Италия
Леонардо Меничини

Статистика матча

Владение мячом
Ювентус U23 Ювентус U23
62%
Понтедера Понтедера
38%
Атаки
121
77
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Francesco Eusanio (Италия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Francesco Eusanio назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Перуджа
2:0
Ливорно
Завершен
26.10.2025
Пьянезе
0:1
Равенна
Завершен
26.10.2025
Асколи
1:0
Самбенедеттез
Завершен
25.10.2025
Форли
1:1
АСД Пинето Кальчо
Завершен
25.10.2025
Тернана
1:1
Ареццо
Завершен
25.10.2025
Ювентус U23
0:1
Понтедера
Завершен
