Смотреть онлайн Ювентус U23 - Понтедера 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа B: Ювентус U23 — Понтедера, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Джузеппе Моккагатта. Судить этот матч будет Francesco Eusanio.
Превью матча Ювентус U23 — Понтедера
Команда Ювентус U23 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Понтедера, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Ювентус U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Понтедера забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Francesco Eusanio (Италия).
За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Francesco Eusanio назначал пенальти