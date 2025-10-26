Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Асколи - Самбенедеттез 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа B: АсколиСамбенедеттез, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кино э Лилло Дель Дука. Судить этот матч будет Dario Di Francesco.

МСК, 11 тур, Стадион: Кино э Лилло Дель Дука
Италия - Лега Про - Группа B
Асколи
40'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Самбенедеттез
Асколи icon
40'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Текстовая трансляция
40'
Асколи - 1-ый Гол
45+5'
Угловой
Асколи - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
67'
Угловой
Самбенедеттез - Угловой
68'
Угловой
Самбенедеттез - Угловой
72'
Угловой
Самбенедеттез - Угловой
85'
Угловой
Асколи - Угловой
90+2'
Угловой
Самбенедеттез - Угловой

Превью матча Асколи — Самбенедеттез

Команда Асколи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-3. Команда Самбенедеттез, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Асколи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Самбенедеттез забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Самбенедеттез, в том матче победу одержали хозяева.

Асколи Асколи
15
Италия
Simone D'Uffizi
7
Италия
Andrea Silipo
25
Италия
Andrea Rizzo Pinna
4
Италия
Самуэле Дамиани
35
Италия
Габриэле Гори
3
Италия
Мануэль Николетти
30
Аргентина
Маркос Курадо
1
Италия
Samuele Vitale
62
Италия
Tommaso Milanese
23
Италия
Manuel Alagna
33
Италия
Nicholas Rizzo
Тренер
Италия
Francesco Tomei
Самбенедеттез Самбенедеттез
1
Италия
Tommaso Orsini
24
Италия
Vincenzo Alfieri
37
Гвинея
Moussa Toure
23
Гвинея
Nouhan Toure
14
Италия
Filippo Tosi
47
Испания
Amadou Konate
18
Италия
Kevin Candellori
4
Италия
Alessio Zini
21
Италия
Alessandro Dalmazzi
9
Италия
Умберто Еусепи
17
Италия
Leonardo Pezzola
Тренер
Италия
Оттавио Палладини

История последних встреч

Асколи
Асколи
Самбенедеттез
Асколи
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.10.2025
Самбенедеттез
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Асколи
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Асколи Асколи
60%
Самбенедеттез Самбенедеттез
40%
Атаки
91
71
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Dario Di Francesco (Италия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 67% (2 из 3 матчей) Dario Di Francesco назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Перуджа
2:0
Ливорно
Завершен
26.10.2025
Пьянезе
0:1
Равенна
Завершен
26.10.2025
Асколи
1:0
Самбенедеттез
Завершен
25.10.2025
Форли
1:1
АСД Пинето Кальчо
Завершен
25.10.2025
Тернана
1:1
Ареццо
Завершен
25.10.2025
Ювентус U23
0:1
Понтедера
Завершен
