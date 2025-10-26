Смотреть онлайн Асколи - Самбенедеттез 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа B: Асколи — Самбенедеттез, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кино э Лилло Дель Дука. Судить этот матч будет Dario Di Francesco.
Превью матча Асколи — Самбенедеттез
Команда Асколи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-3. Команда Самбенедеттез, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Асколи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Самбенедеттез забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Самбенедеттез, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Dario Di Francesco (Италия).
За последние 3 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 67% (2 из 3 матчей) Dario Di Francesco назначал пенальти