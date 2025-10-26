Превью матча Асколи — Самбенедеттез

Команда Асколи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-3. Команда Самбенедеттез, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Асколи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Самбенедеттез забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Самбенедеттез, в том матче победу одержали хозяева.