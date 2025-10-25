Смотреть онлайн Томиславград - Единство 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: Томиславград — Единство, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gradski Stadion Tomislav.
Превью матча Томиславград — Единство
Команда Томиславград в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-14. Команда Единство, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Томиславград в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Единство забивает 1, пропускает 1.