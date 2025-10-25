Смотреть онлайн Будучность - Граканица 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: Будучность — Граканица, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Градски.
Превью матча Будучность — Граканица
Команда Будучность в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Граканица, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Будучность в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Граканица забивает 1, пропускает 1.