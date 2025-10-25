Превью матча ГОШК Габела — Тесань

Команда ГОШК Габела в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-17. Команда Тесань, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-14. Команда ГОШК Габела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Тесань забивает 2, пропускает 1.