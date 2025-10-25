Смотреть онлайн ГОШК Габела - Тесань 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: ГОШК Габела — Тесань, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Подавала.
Превью матча ГОШК Габела — Тесань
Команда ГОШК Габела в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-17. Команда Тесань, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-14. Команда ГОШК Габела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Тесань забивает 2, пропускает 1.