25.10.2025

Смотреть онлайн ГОШК Габела - Тесань 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: ГОШК ГабелаТесань, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Подавала.

МСК, 10 тур, Стадион: Подавала
Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол
ГОШК Габела
1'
47'
69'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Тесань
Смотреть онлайн
ГОШК Габела icon
1'
Счет после первого тайма 1:0
ГОШК Габела icon
47'
ГОШК Габела icon
69'
Текстовая трансляция
1'
ГОШК Габела - 1-ый Гол
10'
Угловой
Тесань - Угловой
20'
Угловой
ГОШК Габела - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
ГОШК Габела - 2-ой Гол
69'
ГОШК Габела - 3-ий Гол
88'
Угловой
ГОШК Габела - Угловой
89'
Угловой
ГОШК Габела - Угловой

Превью матча ГОШК Габела — Тесань

Команда ГОШК Габела в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-17. Команда Тесань, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-14. Команда ГОШК Габела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Тесань забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ГОШК Габела ГОШК Габела
44%
Тесань Тесань
56%
Атаки
66
76
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
7
2
Игры 10 тур
25.10.2025
Селик Зеница
5:0
ФК Тузла Сити
Завершен
25.10.2025
ГОШК Габела
3:0
Тесань
Завершен
25.10.2025
Томиславград
2:2
Единство
Завершен
25.10.2025
Будучность
1:1
Граканица
Завершен
25.10.2025
FK Igman Konjic
2:2
Радник
Завершен
05.10.2025
Омарска
2:1
Звезда 09
Завершен
04.10.2025
Леотар
2:0
FK Vlasenica
Завершен
04.10.2025
Велес Невесине
1:0
Лакташи
Завершен
04.10.2025
Славия Сараево
1:0
ФК Дрина Зворник
Завершен
04.10.2025
Козара
1:1
Сутьеска Фока
Завершен
