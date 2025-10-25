Смотреть онлайн FK Igman Konjic - Радник 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: FK Igman Konjic — Радник, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Igmana.
Превью матча FK Igman Konjic — Радник
Команда FK Igman Konjic в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-26. Команда Радник, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда FK Igman Konjic в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Радник забивает 2, пропускает 2.