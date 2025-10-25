Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн FK Igman Konjic - Радник 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: FK Igman KonjicРадник, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Igmana.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadion Igmana
Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол
FK Igman Konjic
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Радник
Превью матча FK Igman Konjic — Радник

Команда FK Igman Konjic в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-26. Команда Радник, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда FK Igman Konjic в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Радник забивает 2, пропускает 2.

Игры 10 тур
25.10.2025
Селик Зеница
5:0
ФК Тузла Сити
Завершен
25.10.2025
ГОШК Габела
3:0
Тесань
Завершен
25.10.2025
Томиславград
2:2
Единство
Завершен
25.10.2025
Будучность
1:1
Граканица
Завершен
25.10.2025
FK Igman Konjic
2:2
Радник
Завершен
05.10.2025
Омарска
2:1
Звезда 09
Завершен
04.10.2025
Леотар
2:0
FK Vlasenica
Завершен
04.10.2025
Велес Невесине
1:0
Лакташи
Завершен
04.10.2025
Славия Сараево
1:0
ФК Дрина Зворник
Завершен
04.10.2025
Козара
1:1
Сутьеска Фока
Завершен
