Превью матча FK Igman Konjic — Радник

Команда FK Igman Konjic в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-26. Команда Радник, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда FK Igman Konjic в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Радник забивает 2, пропускает 2.