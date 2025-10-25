Превью матча Селик Зеница — ФК Тузла Сити

Команда Селик Зеница в последних 10 матчах одержала 4 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-6. Команда ФК Тузла Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Селик Зеница в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Тузла Сити забивает 1, пропускает 2.