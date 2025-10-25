Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Селик Зеница - ФК Тузла Сити 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: Селик ЗеницаФК Тузла Сити, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Билино Поле.

МСК, 10 тур, Стадион: Билино Поле
Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол
Селик Зеница
22'
49'
57'
78'
90+1'
Завершен
5 : 0
25 октября 2025
ФК Тузла Сити
Смотреть онлайн
Селик Зеница icon
22'
Счет после первого тайма 1:0
Селик Зеница icon
49'
Селик Зеница icon
57'
Селик Зеница icon
78'
Селик Зеница icon
90+1'
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Селик Зеница - Угловой
22'
Селик Зеница - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Селик Зеница - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Селик Зеница - 2-ой Гол
53'
Угловой
ФК Тузла Сити - Угловой
57'
Селик Зеница - 3-ий Гол
68'
Угловой
Селик Зеница - Угловой
69'
Угловой
Селик Зеница - Угловой
69'
Угловой
Селик Зеница - Угловой
78'
Селик Зеница - 4-ый Гол
83'
Угловой
Селик Зеница - Угловой
90+1'
Селик Зеница - 5-ый Гол

Превью матча Селик Зеница — ФК Тузла Сити

Команда Селик Зеница в последних 10 матчах одержала 4 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-6. Команда ФК Тузла Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Селик Зеница в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Тузла Сити забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Селик Зеница Селик Зеница
59%
ФК Тузла Сити ФК Тузла Сити
41%
Атаки
80
65
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
13
4
Удары в створ ворот
10
1
Игры 10 тур
25.10.2025
Селик Зеница
5:0
ФК Тузла Сити
Завершен
25.10.2025
ГОШК Габела
3:0
Тесань
Завершен
25.10.2025
Томиславград
2:2
Единство
Завершен
25.10.2025
Будучность
1:1
Граканица
Завершен
25.10.2025
FK Igman Konjic
2:2
Радник
Завершен
05.10.2025
Омарска
2:1
Звезда 09
Завершен
04.10.2025
Леотар
2:0
FK Vlasenica
Завершен
04.10.2025
Велес Невесине
1:0
Лакташи
Завершен
04.10.2025
Славия Сараево
1:0
ФК Дрина Зворник
Завершен
04.10.2025
Козара
1:1
Сутьеска Фока
Завершен
Комментарии к матчу
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
