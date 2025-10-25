Смотреть онлайн СВ Ауэрсмахер - ТСВ 1881 Гау-Одернхеим 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар: СВ Ауэрсмахер — ТСВ 1881 Гау-Одернхеим, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Clubheim sports club Auersmacher.
Превью матча СВ Ауэрсмахер — ТСВ 1881 Гау-Одернхеим
Команда СВ Ауэрсмахер в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-18. Команда ТСВ 1881 Гау-Одернхеим, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-16. Команда СВ Ауэрсмахер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ТСВ 1881 Гау-Одернхеим забивает 1, пропускает 2.