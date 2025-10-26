Смотреть онлайн Космос Кобленц - Арминиа 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар: Космос Кобленц — Арминиа, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kunstrasenplatz Weissenthurm.
Превью матча Космос Кобленц — Арминиа
Команда Космос Кобленц в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-15. Команда Арминиа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-25. Команда Космос Кобленц в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Арминиа забивает 1, пропускает 3.