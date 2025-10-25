Смотреть онлайн ФВ Диеффлен - Дуденхофен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар: ФВ Диеффлен — Дуденхофен, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Babelsberg Stadion.
Превью матча ФВ Диеффлен — Дуденхофен
Команда ФВ Диеффлен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-26. Команда Дуденхофен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-15. Команда ФВ Диеффлен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Дуденхофен забивает 1, пропускает 2.