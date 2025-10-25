Смотреть онлайн К´Лаутерн II - Энгерс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар: К´Лаутерн II — Энгерс, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Фрица Вальтера.
Превью матча К´Лаутерн II — Энгерс
Команда К´Лаутерн II в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-10. Команда Энгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда К´Лаутерн II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Энгерс забивает 2, пропускает 2.