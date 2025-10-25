Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн К´Лаутерн II - Энгерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар: К´Лаутерн IIЭнгерс, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Фрица Вальтера.

МСК, 14 тур, Стадион: Стадион имени Фрица Вальтера
Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар
К´Лаутерн II
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Энгерс
Превью матча К´Лаутерн II — Энгерс

Команда К´Лаутерн II в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-10. Команда Энгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда К´Лаутерн II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Энгерс забивает 2, пропускает 2.

Игры 14 тур
26.10.2025
Космос Кобленц
1:2
Арминиа
Завершен
25.10.2025
ФК Эппельборн
0:3
FC Emmelshausen-Karbach
Завершен
25.10.2025
СВ Ауэрсмахер
2:2
ТСВ 1881 Гау-Одернхеим
Завершен
25.10.2025
К´Лаутерн II
4:0
Энгерс
Завершен
25.10.2025
ФВ Диеффлен
3:4
Дуденхофен
Завершен
25.10.2025
Оберштейн
2:1
Герта Вайсбах
Завершен
25.10.2025
Ворматия
1:4
Кобленц
Завершен
25.10.2025
Рот-Вайсс Кобленц
1:1
Эйсбачтал
Завершен
25.10.2025
Пирмазенс
3:1
СВ Гонзенхайм
Завершен
Комментарии к матчу
