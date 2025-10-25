Превью матча К´Лаутерн II — Энгерс

Команда К´Лаутерн II в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-10. Команда Энгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда К´Лаутерн II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Энгерс забивает 2, пропускает 2.