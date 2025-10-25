Превью матча Оберштейн — Герта Вайсбах

Команда Оберштейн в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-28. Команда Герта Вайсбах, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-21. Команда Оберштейн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Герта Вайсбах забивает 2, пропускает 2.