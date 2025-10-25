Смотреть онлайн Оберштейн - Герта Вайсбах 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар: Оберштейн — Герта Вайсбах, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Im Haag.
Превью матча Оберштейн — Герта Вайсбах
Команда Оберштейн в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-28. Команда Герта Вайсбах, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-21. Команда Оберштейн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Герта Вайсбах забивает 2, пропускает 2.