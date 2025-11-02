Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига - U19 : Меппен (19) — РВ Оберхаузен , 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе МЕП-Арена .

Превью матча Меппен (19) — РВ Оберхаузен

Команда Меппен (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-16. Команда РВ Оберхаузен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-14. Команда Меппен (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. РВ Оберхаузен забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды РВ Оберхаузен, в том матче победу одержали хозяева.