Превью матча Рот-Вайсс Эссен U19 — TSV Schott Mainz U19

Команда Рот-Вайсс Эссен U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-24. Команда TSV Schott Mainz U19, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-25. Команда Рот-Вайсс Эссен U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. TSV Schott Mainz U19 забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды TSV Schott Mainz U19, в том матче победу одержали хозяева.