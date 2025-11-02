Превью матча Унтерхахинг — Штутгартер Кикерс

Команда Унтерхахинг в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-18. Команда Штутгартер Кикерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 20-30. Команда Унтерхахинг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Штутгартер Кикерс забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Штутгартер Кикерс, в том матче победу одержали хозяева.