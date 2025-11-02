Смотреть онлайн Viktoria Köln - Эльвесберг U19 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига - U19: Viktoria Köln — Эльвесберг U19, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк Хехенберг.
Превью матча Viktoria Köln — Эльвесберг U19
Команда Viktoria Köln в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-11. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Эльвесберг U19, в том матче победу одержали гостьи.