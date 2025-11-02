Превью матча Viktoria Köln — Эльвесберг U19

Команда Viktoria Köln в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-11. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Эльвесберг U19, в том матче победу одержали гостьи.