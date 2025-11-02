Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Фюрт У19 - Кикерс Оффенбах (19) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига - U19: Фюрт У19Кикерс Оффенбах (19), 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportzentrum Kleeblatt.

МСК, 11 тур, Стадион: Sportzentrum Kleeblatt
Германия - Бундеслига - U19
Фюрт У19
Завершен
6 : 1
02 ноября 2025
Кикерс Оффенбах (19)
Смотреть онлайн
Превью матча Фюрт У19 — Кикерс Оффенбах (19)

Команда Фюрт У19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Кикерс Оффенбах (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 15-40. Команда Фюрт У19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кикерс Оффенбах (19) забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Кикерс Оффенбах (19), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Фюрт У19
Фюрт У19
Кикерс Оффенбах (19)
Фюрт У19
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Кикерс Оффенбах (19)
Кикерс Оффенбах (19)
1:3
Фюрт У19
Фюрт У19
Обзор
Игры 11 тур
02.11.2025
Viktoria Köln
2:0
Эльвесберг U19
Завершен
02.11.2025
Унтерхахинг
3:3
Штутгартер Кикерс
Завершен
02.11.2025
Меппен (19)
2:2
РВ Оберхаузен
Завершен
02.11.2025
Фюрт У19
6:1
Кикерс Оффенбах (19)
Завершен
02.11.2025
Рот-Вайсс Эссен U19
11:0
TSV Schott Mainz U19
Завершен
02.11.2025
Хайденхайм 1846 (19)
8:1
Саарбрюккен U19
Завершен
02.11.2025
Франкфурт
1:1
Вехен У19
Завершен
01.11.2025
Кемницер
0:2
Берлин
Завершен
01.11.2025
Штутгарт У19
2:2
Нюрнберг U19
Завершен
01.11.2025
Магдебург У19
1:2
Берлинер АК 07 (19)
Завершен
01.11.2025
SV Sandhausen
1:2
Кайзерслаутерн У19
Завершен
01.11.2025
ВФЛ Оснабрюк U19
1:3
Падерборн U19
Завершен
01.11.2025
Rot-Weiss Erfurt
1:1
ФК Халлешер U19
Завершен
01.11.2025
Карл Цейсс Йена
1:5
Вольфсбург У19
Завершен
01.11.2025
Коттбус У19
3:2
Динамо Дрезден
Завершен
01.11.2025
Дармштадт 98 U19
3:1
Карлсрухер У19
Завершен
01.11.2025
Гамбург У19
2:0
Ст. Паули U19
Завершен
01.11.2025
SSV Jahn Regensburg U19
1:2
Ингольштадт-04 (19)
Завершен
01.11.2025
РБ Лейпциг (19)
4:0
Росток У19
Завершен
01.11.2025
Улм У19
2:0
Фрейбург У19
Завершен
31.10.2025
Герта У19
6:1
Erzgebirge Aue U19
Завершен
31.10.2025
Бохум У19
1:3
Боруссия
Завершен
24.09.2025
М'Гладбах
2:0
Биелефельд У19
Завершен
Комментарии к матчу
