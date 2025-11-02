Превью матча Фюрт У19 — Кикерс Оффенбах (19)

Команда Фюрт У19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Кикерс Оффенбах (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 15-40. Команда Фюрт У19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кикерс Оффенбах (19) забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Кикерс Оффенбах (19), в том матче победу одержали гостьи.