Смотреть онлайн Oberpullendorf - АСВ Зигендорф 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Oberpullendorf — АСВ Зигендорф, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Oberpullendorf — АСВ Зигендорф
Команда Oberpullendorf в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда АСВ Зигендорф, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-21. Команда Oberpullendorf в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АСВ Зигендорф забивает 1, пропускает 2.