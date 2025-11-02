Смотреть онлайн ФК Ненцинг - СВ Лудеш 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: ФК Ненцинг — СВ Лудеш, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча ФК Ненцинг — СВ Лудеш
Команда ФК Ненцинг в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-25. Команда СВ Лудеш, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда ФК Ненцинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. СВ Лудеш забивает 2, пропускает 1.