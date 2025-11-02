Смотреть онлайн Австрия Лустенау II - Блау-Вайс Фелдкирх 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Австрия Лустенау II — Блау-Вайс Фелдкирх, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Reichshofstadion.
Превью матча Австрия Лустенау II — Блау-Вайс Фелдкирх
Команда Австрия Лустенау II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-18. Команда Блау-Вайс Фелдкирх, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-26. Команда Австрия Лустенау II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Блау-Вайс Фелдкирх забивает 1, пропускает 3.