02.11.2025

Смотреть онлайн Австрия Лустенау II - Блау-Вайс Фелдкирх 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: Австрия Лустенау IIБлау-Вайс Фелдкирх, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Reichshofstadion.

МСК, 12 тур, Стадион: Reichshofstadion
Австрия. Футбол. Ландеслига
Австрия Лустенау II
Завершен
0 : 3
02 ноября 2025
Блау-Вайс Фелдкирх
Превью матча Австрия Лустенау II — Блау-Вайс Фелдкирх

Команда Австрия Лустенау II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-18. Команда Блау-Вайс Фелдкирх, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-26. Команда Австрия Лустенау II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Блау-Вайс Фелдкирх забивает 1, пропускает 3.

Игры 12 тур
02.11.2025
ФК Вольфурт
-:-
Ротенберг
Отложен
02.11.2025
ФК Ненцинг
0:0
СВ Лудеш
Завершен
02.11.2025
Австрия Лустенау II
0:3
Блау-Вайс Фелдкирх
Завершен
02.11.2025
Floridsdorfer AC II
0:1
First Vienna II
Завершен
01.11.2025
А-XIII Аухоф Центр
3:0
Швехат
Завершен
01.11.2025
Симмерингер
1:3
Штадлау
Завершен
01.11.2025
Хелфорт 15
3:1
Герасдорф Штаммерсдорф
Завершен
01.11.2025
Винербергер
3:0
Слован Хак
Завершен
01.11.2025
ВАФ Бригиттенау
2:1
Ред Стар Пензинг
Завершен
Комментарии к матчу
