02.11.2025

Смотреть онлайн Floridsdorfer AC II - First Vienna II 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: Floridsdorfer AC IIFirst Vienna II, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
Floridsdorfer AC II
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
First Vienna II
49'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
First Vienna 1894 Amateur icon
49'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
30'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
37'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
38'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
First Vienna 1894 Amateur - 1-ый Гол
63'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
80'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Floridsdorfer AC II — First Vienna II

Команда Floridsdorfer AC II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда First Vienna II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 27-14. Команда Floridsdorfer AC II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. First Vienna II забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
86
67
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
3
2
Игры 12 тур
02.11.2025
ФК Вольфурт
-:-
Ротенберг
Отложен
02.11.2025
ФК Ненцинг
0:0
СВ Лудеш
Завершен
02.11.2025
Австрия Лустенау II
0:3
Блау-Вайс Фелдкирх
Завершен
02.11.2025
Floridsdorfer AC II
0:1
First Vienna II
Завершен
01.11.2025
А-XIII Аухоф Центр
3:0
Швехат
Завершен
01.11.2025
Симмерингер
1:3
Штадлау
Завершен
01.11.2025
Хелфорт 15
3:1
Герасдорф Штаммерсдорф
Завершен
01.11.2025
Винербергер
3:0
Слован Хак
Завершен
01.11.2025
ВАФ Бригиттенау
2:1
Ред Стар Пензинг
Завершен
31.10.2025
ФК Бизау
4:2
ФК Эгг
Завершен
26.10.2025
Еннерсдорф
0:2
ASV Neudorf/Parndorf II
Завершен
25.10.2025
Клингенбах
1:3
Санкт-Маргретен
Завершен
25.10.2025
Mattersburger Sportverein 2020
2:1
Кофидиш
Завершен
Комментарии к матчу
