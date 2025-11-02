Смотреть онлайн Floridsdorfer AC II - First Vienna II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Floridsdorfer AC II — First Vienna II, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Floridsdorfer AC II — First Vienna II
Команда Floridsdorfer AC II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда First Vienna II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 27-14. Команда Floridsdorfer AC II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. First Vienna II забивает 3, пропускает 1.