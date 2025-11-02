Смотреть онлайн ФК Вольфурт - Ротенберг 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: ФК Вольфурт — Ротенберг, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz an der Ach.