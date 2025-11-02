Смотреть онлайн ФК Вольфурт - Ротенберг 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: ФК Вольфурт — Ротенберг, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz an der Ach.
Превью матча ФК Вольфурт — Ротенберг
Команда ФК Вольфурт в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-13. Команда Ротенберг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-14. Команда ФК Вольфурт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ротенберг забивает 1, пропускает 1.