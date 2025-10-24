Смотреть онлайн SC Wieselburg - ФСВ Шремс 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: SC Wieselburg — ФСВ Шремс, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча SC Wieselburg — ФСВ Шремс
Команда SC Wieselburg в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-6.