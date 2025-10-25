Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : SG Ardagger/Neustadtl — СК Ортманн , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча SG Ardagger/Neustadtl — СК Ортманн

Команда SG Ardagger/Neustadtl в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-2. Команда СК Ортманн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-5. Команда SG Ardagger/Neustadtl в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. СК Ортманн забивает 0, пропускает 1.