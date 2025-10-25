Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн SG Ardagger/Neustadtl - СК Ортманн 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: SG Ardagger/NeustadtlСК Ортманн, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
SG Ardagger/Neustadtl
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
СК Ортманн
Превью матча SG Ardagger/Neustadtl — СК Ортманн

Команда SG Ardagger/Neustadtl в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-2. Команда СК Ортманн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-5. Команда SG Ardagger/Neustadtl в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. СК Ортманн забивает 0, пропускает 1.

Игры 12 тур
02.11.2025
ФК Вольфурт
-:-
Ротенберг
Отложен
02.11.2025
ФК Ненцинг
0:0
СВ Лудеш
Завершен
02.11.2025
Австрия Лустенау II
0:3
Блау-Вайс Фелдкирх
Завершен
02.11.2025
Floridsdorfer AC II
0:1
First Vienna II
Завершен
01.11.2025
А-XIII Аухоф Центр
3:0
Швехат
Завершен
01.11.2025
Симмерингер
1:3
Штадлау
Завершен
01.11.2025
Хелфорт 15
3:1
Герасдорф Штаммерсдорф
Завершен
01.11.2025
Винербергер
3:0
Слован Хак
Завершен
01.11.2025
ВАФ Бригиттенау
2:1
Ред Стар Пензинг
Завершен
