Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : SC Korneuburg — УСВ Шайблингирхен-Варт , 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча SC Korneuburg — УСВ Шайблингирхен-Варт

Команда SC Korneuburg в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-12. Команда УСВ Шайблингирхен-Варт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-10. Команда SC Korneuburg в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УСВ Шайблингирхен-Варт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды SC Korneuburg, в том матче победу одержали гостьи.