Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн SC Korneuburg - УСВ Шайблингирхен-Варт 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: SC KorneuburgУСВ Шайблингирхен-Варт, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
SC Korneuburg
Завершен
0 : 0
24 октября 2025
УСВ Шайблингирхен-Варт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча SC Korneuburg — УСВ Шайблингирхен-Варт

Команда SC Korneuburg в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-12. Команда УСВ Шайблингирхен-Варт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-10. Команда SC Korneuburg в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УСВ Шайблингирхен-Варт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды SC Korneuburg, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

SC Korneuburg
SC Korneuburg
УСВ Шайблингирхен-Варт
SC Korneuburg
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.05.2025
SC Korneuburg
SC Korneuburg
1:2
УСВ Шайблингирхен-Варт
УСВ Шайблингирхен-Варт
Обзор
Игры 12 тур
02.11.2025
ФК Вольфурт
-:-
Ротенберг
Отложен
02.11.2025
ФК Ненцинг
0:0
СВ Лудеш
Завершен
02.11.2025
Австрия Лустенау II
0:3
Блау-Вайс Фелдкирх
Завершен
02.11.2025
Floridsdorfer AC II
0:1
First Vienna II
Завершен
01.11.2025
А-XIII Аухоф Центр
3:0
Швехат
Завершен
01.11.2025
Симмерингер
1:3
Штадлау
Завершен
01.11.2025
Хелфорт 15
3:1
Герасдорф Штаммерсдорф
Завершен
01.11.2025
Винербергер
3:0
Слован Хак
Завершен
01.11.2025
ВАФ Бригиттенау
2:1
Ред Стар Пензинг
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA