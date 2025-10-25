Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Адмира - Винер-Нойштадт 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: АдмираВинер-Нойштадт, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BSFZ-Арена.

МСК, 12 тур, Стадион: BSFZ-Арена
Австрия. Футбол. Ландеслига
Адмира
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Винер-Нойштадт
Смотреть онлайн
Превью матча Адмира — Винер-Нойштадт

Команда Адмира в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-7. Команда Винер-Нойштадт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Адмира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Винер-Нойштадт забивает 1, пропускает 1.

Игры 12 тур
02.11.2025
ФК Вольфурт
-:-
Ротенберг
Отложен
02.11.2025
ФК Ненцинг
0:0
СВ Лудеш
Завершен
02.11.2025
Австрия Лустенау II
0:3
Блау-Вайс Фелдкирх
Завершен
02.11.2025
Floridsdorfer AC II
0:1
First Vienna II
Завершен
01.11.2025
А-XIII Аухоф Центр
3:0
Швехат
Завершен
01.11.2025
Симмерингер
1:3
Штадлау
Завершен
01.11.2025
Хелфорт 15
3:1
Герасдорф Штаммерсдорф
Завершен
01.11.2025
Винербергер
3:0
Слован Хак
Завершен
01.11.2025
ВАФ Бригиттенау
2:1
Ред Стар Пензинг
Завершен
Комментарии к матчу
