Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : Адмира — Винер-Нойштадт , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BSFZ-Арена .

Превью матча Адмира — Винер-Нойштадт

Команда Адмира в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-7. Команда Винер-Нойштадт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Адмира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Винер-Нойштадт забивает 1, пропускает 1.