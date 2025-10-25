Смотреть онлайн Pochhacker Ybbs - Лангенрор 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Pochhacker Ybbs — Лангенрор, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Pochhacker Ybbs — Лангенрор
Команда Pochhacker Ybbs в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-8. Команда Лангенрор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Pochhacker Ybbs в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лангенрор забивает 0, пропускает 0.