25.10.2025

Смотреть онлайн Pochhacker Ybbs - Лангенрор 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: Pochhacker YbbsЛангенрор, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
Pochhacker Ybbs
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Лангенрор
Смотреть онлайн
Превью матча Pochhacker Ybbs — Лангенрор

Команда Pochhacker Ybbs в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-8. Команда Лангенрор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Pochhacker Ybbs в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лангенрор забивает 0, пропускает 0.

Игры 12 тур
02.11.2025
ФК Вольфурт
-:-
Ротенберг
Отложен
02.11.2025
ФК Ненцинг
0:0
СВ Лудеш
Завершен
02.11.2025
Австрия Лустенау II
0:3
Блау-Вайс Фелдкирх
Завершен
02.11.2025
Floridsdorfer AC II
0:1
First Vienna II
Завершен
01.11.2025
А-XIII Аухоф Центр
3:0
Швехат
Завершен
01.11.2025
Симмерингер
1:3
Штадлау
Завершен
01.11.2025
Хелфорт 15
3:1
Герасдорф Штаммерсдорф
Завершен
01.11.2025
Винербергер
3:0
Слован Хак
Завершен
01.11.2025
ВАФ Бригиттенау
2:1
Ред Стар Пензинг
Завершен
Комментарии к матчу
