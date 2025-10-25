Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : USV Halbturn — SK Pama , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча USV Halbturn — SK Pama

Команда USV Halbturn в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-18. Команда SK Pama, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-20. Команда USV Halbturn в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. SK Pama забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды USV Halbturn, в том матче сыграли вничью.