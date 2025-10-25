Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : ФК Хоричон — Дотшкреуц , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча ФК Хоричон — Дотшкреуц

Команда ФК Хоричон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-24. Команда Дотшкреуц, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-19. Команда ФК Хоричон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Дотшкреуц забивает 2, пропускает 2.