Смотреть онлайн Клингенбах - Санкт-Маргретен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Клингенбах — Санкт-Маргретен, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Клингенбах — Санкт-Маргретен
Команда Клингенбах в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Санкт-Маргретен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-14. Команда Клингенбах в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Санкт-Маргретен забивает 2, пропускает 1.