Смотреть онлайн СК Лайтапродерсдорф - СК Бад-Зауэрбрунн 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: СК Лайтапродерсдорф — СК Бад-Зауэрбрунн, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча СК Лайтапродерсдорф — СК Бад-Зауэрбрунн
Команда СК Лайтапродерсдорф в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-11. Команда СК Бад-Зауэрбрунн, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда СК Лайтапродерсдорф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СК Бад-Зауэрбрунн забивает 2, пропускает 2.