Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Mattersburger Sportverein 2020 — Кофидиш, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Mattersburger Sportverein 2020 — Кофидиш
Команда Mattersburger Sportverein 2020 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 22-3. Команда Кофидиш, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-16. Команда Mattersburger Sportverein 2020 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Кофидиш забивает 1, пропускает 2.