25.10.2025

Смотреть онлайн Mattersburger Sportverein 2020 - Кофидиш 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: Mattersburger Sportverein 2020Кофидиш, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
Mattersburger Sportverein 2020
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Кофидиш
Смотреть онлайн
Превью матча Mattersburger Sportverein 2020 — Кофидиш

Команда Mattersburger Sportverein 2020 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 22-3. Команда Кофидиш, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-16. Команда Mattersburger Sportverein 2020 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Кофидиш забивает 1, пропускает 2.

Игры 12 тур
15.11.2025
Дорнбирнер
2:2
ФК Гофис
Завершен
02.11.2025
ФК Вольфурт
-:-
Ротенберг
Отложен
02.11.2025
ФК Ненцинг
0:0
СВ Лудеш
Завершен
02.11.2025
Австрия Лустенау II
0:3
Блау-Вайс Фелдкирх
Завершен
02.11.2025
Floridsdorfer AC II
0:1
First Vienna II
Завершен
01.11.2025
А-XIII Аухоф Центр
3:0
Швехат
Завершен
01.11.2025
Симмерингер
1:3
Штадлау
Завершен
01.11.2025
Хелфорт 15
3:1
Герасдорф Штаммерсдорф
Завершен
01.11.2025
Винербергер
3:0
Слован Хак
Завершен
01.11.2025
ВАФ Бригиттенау
2:1
Ред Стар Пензинг
Завершен
Комментарии к матчу
