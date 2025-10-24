Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Гзира - Тарксен 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: ГзираТарксен, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).

МСК, 9 тур, Стадион: Национальный стадион (Та'Кали)
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Гзира
29'
37'
87'
Завершен
3 : 1
24 октября 2025
Тарксен
84'
Смотреть онлайн
Gzira Utd icon
29'
Gzira Utd icon
37'
Счет после первого тайма 2:0
Тарксен icon
84'
Gzira Utd icon
87'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Gzira Utd - Угловой
21'
Угловой
Gzira Utd - Угловой
29'
Gzira Utd - 1-ый Гол
34'
Угловой
Тарксен - Угловой
37'
Gzira Utd - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
67'
Угловой
Gzira Utd - Угловой
69'
Угловой
Тарксен - Угловой
84'
Угловой
Тарксен - Угловой
84'
Тарксен - 3-ий Гол
87'
Gzira Utd - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Гзира — Тарксен

Команда Гзира в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Тарксен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Гзира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Тарксен забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Тарксен, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Гзира
Гзира
Тарксен
Гзира
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
06.11.2025
Тарксен
Тарксен
1:1
Гзира
Гзира
Обзор
11.07.2025
Гзира
Гзира
1:1
Тарксен
Тарксен
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гзира Гзира
56%
Тарксен Тарксен
44%
Атаки
58
57
Угловые
3
3
Фолы
2
5
Удары (всего)
3
6
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
5
2
Игры 9 тур
26.10.2025
Наксар
1:1
Хамрун Спартанс
Отменен
26.10.2025
Слима
1:1
Марсакслок ФК
Завершен
25.10.2025
Флориана
2:0
Биркиркара
Завершен
25.10.2025
Валлетта
1:0
Хибернианс
Завершен
24.10.2025
Гзира
3:1
Тарксен
Завершен
24.10.2025
Моста
1:1
Заббар Сент-Патрик ФК
Завершен
Комментарии к матчу
