Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига : Гзира — Тарксен , 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали) .

Превью матча Гзира — Тарксен

Команда Гзира в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Тарксен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Гзира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Тарксен забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Тарксен, в том матче сыграли вничью.